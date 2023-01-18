Бровары, Украина, 18 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Пожар, возникший после падения вертолета на детский сад в Киевской области, потушен. Об этом 18 января сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение вертолета МЧС Украины в Броварах

«В 09:06 (10:06 мск) пожар в здании локализован на площади 500 квадратных метров, а в 09:28 (10:28 мск) ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

ЧП произошло в 08:20 по местному времени в городе Бровары Киевской области. В результате крушения вертолёта было повреждено здание детского сада, загорелась крыша.

Ранее сообщалось о гибели 18 человек, среди которых глава МВД киевского режима Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Как сообщало ИА REGNUM, модель французского вертолёта, который разбился в Броварах под Киевом, несколько раз выводилась из эксплуатации из-за встроенных дефектов.

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