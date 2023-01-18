ДНР, 18 января, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Станцию «Соль» и рудник №7 на станции Соль российские военные взяли под контроль накануне, 17 января. Минобороны 18 января подтвердило данную информацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Теперь украинская группировка разрезана на две части: северскую и артёмовскую», — пояснил военкор Александр Матюшин. По его словам, через пару недель Артёмовск будет полностью окружён.

Напомним, станция Соль Донецкой железной дороги находится в трех километрах от города Соледар и является главной железнодорожной станцией в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское военное министерство известило в сводке о том, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населённый пункт Соль в ДНР.

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