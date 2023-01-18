Москва, 18 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Врачей сразу трех московских больниц проверяют следователи. По предварительной информации, в одной из клиник, куда обращался пациент, лишившийся в итоге ноги, могли предотвратить ужасные последствия. Об этом 18 января сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

В больнице

Москвич пришел в больницу еще в конце декабря 2021 года, мужчина жаловался на то, что у него болит палец левой ноги. Врачи осмотрели ногу, но не предприняли никаких действий и не оказали должного лечения. То же самое, по словам потерпевшего, произошло и в двух других больницах.

В итоге из небольшого воспалительного процесса образовалась флегмона левой стопы, а впоследствии — сухая гангрена. Это когда наблюдается некроз тканей и нарушение кровоснабжения, очень часто подобным диагнозам сопутствует мумификация тканей. Из-за прогрессирующего воспаления врачам пришлось ампутировать мужчине левую ногу.

«17 января было заведено уголовное дело по статье «Халатность». По мнению следствия, такому исходу сопутствовала небрежность, непрофессиональное исполнение своих обязанностей, врачи просто не провели достаточное количество анализов, чтобы разобраться в серьезности воспаления», — отметил источник ИА REGNUM.

Под подозрение попали сразу три крупные московские больницы, куда обращался пациент.