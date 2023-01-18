Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Трейлер нового фильма «Нюрнберг», посвящённого судебному процессу над нацистскими преступниками, посмотрел президент России Владимир Путин вместе с ветеранами.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Владимир Путин

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин встретился с ветеранами и представителями патриотических общественных объединений.

Режиссёром фильма является двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, которые ранее снял такие ленты, как «Легенда № 17» и «Экипаж».

Фильм призван отразить взгляд России на Нюрнбергский процесс, его историческое и символическое значение.