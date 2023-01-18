Донецк, 18 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ пытаются удержаться в частном секторе и на небольших промышленных предприятиях в Марьинке. Об этом 18 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, также на ряде небольших промышленных предприятий», — сказал он.

Пушилин добавил, что украинские военные не намерены отступать.

«Противник пытается перебрасывать и резервы, и личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются», — рассказал врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее населённого пункта Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, модель французского вертолёта, который разбился в Броварах под Киевом, несколько раз выводилась из эксплуатации из-за встроенных дефектов.

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