Госдума снижает фискальную нагрузку на участников промкластеров
Госдума снижает фискальную нагрузку на участников промышленных кластеров
Москва, 18 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит обеспечить низкий уровень фискальной нагрузки на участников промышленных кластеров, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.
Законопроектом предусматривается применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является Россия, заключенных для реализации инвестиционных проектов по производству промышленной продукции. Применение такого тарифа предусмотрено в отношении работников, занятых в инвестиционном проекте, в течение не более 7 лет в размере, не превышающем объем затрат на реализацию инвестиционного проекта, и предполагает раздельный учет выплат в пользу работников, занятых в инвестиционном проекте, и выплат другим работникам.
При этом начало применения единого пониженного тарифа страховых взносов установлено законопроектом, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участник промышленного кластера заключил специальный инвестиционный контракт.
В случае, если специальный инвестиционный контракт заключен до того, как организация получила статус участника промышленного кластера, применение единого пониженного тарифа страховых взносов начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация получила статус участника промышленного кластера.
Кроме того, участникам промышленных кластеров предоставляется право обращения с заявлением о проведении налогового мониторинга без выполнения обязательных условий, установленных Налоговым кодексом РФ.
Как ранее пояснили в правительстве РФ, принятие законопроекта приведет к формированию дополнительных доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов России за счет уплаты участниками промышленных кластеров налогов и сборов от реализации инвестиционных проектов.