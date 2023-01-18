Москва, 18 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит обеспечить низкий уровень фискальной нагрузки на участников промышленных кластеров, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Законопроектом предусматривается применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является Россия, заключенных для реализации инвестиционных проектов по производству промышленной продукции. Применение такого тарифа предусмотрено в отношении работников, занятых в инвестиционном проекте, в течение не более 7 лет в размере, не превышающем объем затрат на реализацию инвестиционного проекта, и предполагает раздельный учет выплат в пользу работников, занятых в инвестиционном проекте, и выплат другим работникам.

При этом начало применения единого пониженного тарифа страховых взносов установлено законопроектом, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участник промышленного кластера заключил специальный инвестиционный контракт.

В случае, если специальный инвестиционный контракт заключен до того, как организация получила статус участника промышленного кластера, применение единого пониженного тарифа страховых взносов начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация получила статус участника промышленного кластера.

Кроме того, участникам промышленных кластеров предоставляется право обращения с заявлением о проведении налогового мониторинга без выполнения обязательных условий, установленных Налоговым кодексом РФ.

Как ранее пояснили в правительстве РФ, принятие законопроекта приведет к формированию дополнительных доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов России за счет уплаты участниками промышленных кластеров налогов и сборов от реализации инвестиционных проектов.