Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но ее обманывали и «водили за нос», заявил 18 января президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали», — сказал глава государства на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Российский лидер добавил, что Москва сделала всё возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны, повлекшей колоссальные жертвы среди мирного населения, вместе с войсками нацистской Германии участвовали вооруженные формирования многих европейских стран. Тем самым они совершали военные преступления.

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