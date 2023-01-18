Пушилин: российские войска выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного
Пушилин: российские войска выбили ВСУ с позиций восточнее населённого пункта Опытное
Донецк, 18 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее населённого пункта Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Валерий Шарифулин/ТАСС
Денис Пушилин
«На авдеевском направлении сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили с позиций восточнее Опытного. Там расширили плацдарм», — сказал Пушилин.
Он добавил, что в северной части населённого пункта Водяное российские подразделения также улучшили позиции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что в Соледаре взяты в плен иностранные наёмники.