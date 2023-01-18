Киев, 18 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Модель французского вертолёта, который разбился в Броварах под Киевом, несколько раз выводилась из эксплуатации из-за встроенных дефектов. Именно они могли привести к катастрофе 18 января, сообщают украинские СМИ.

Gary Watt Eurocopter EC225 Super Puma

Нынешнее название модели — Airbus Helicopters H225, прежде она называлась Eurocopter EC225 Super Puma. Машину использовали и для гражданских перевозок, и для поисково-спасательных операций.

В 2012 году такие вертолёты дважды падали в Шотландии. В обоих случаях были выявлены проблемы с коробкой приводов двигателя. Великобритания запретила использовать EC225, но в 2013 году их полёты возобновили.

После проведения ребрендинга проблемы остались. В апреле 2016 года такой же вертолёт разбился в Норвегии, погибли 13 человек. После этого власти страны полностью отказались от такой машины, а три независимых оператора обвинили компанию Airbus в продаже неисправных вертолётов.

В 2018 году Франция стала продавать вертолёты H225 Украине для нужд МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, пока предварительной причиной крушения вертолёта в Броварах называют ошибку пилота. Авиакатастрофа унесла жизни 18 человек, в числе которых есть дети.

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