Пушилин: из Соледара эвакуировано около 500 человек
Пушилин сообщил об эвакуации из Соледара почти 500 человек
Донецк, 18 января, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Из Соледара были эвакуированы около 500 человек. Об этом 18 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
По его словам, часть из них разместили на территории республики, включая город Шахтерск, а также в других регионах России.
Глава региона также высказался об итогах битвы за Соледар. По его словам, точные потери ВСУ неизвестны, однако они исчисляются «тысячами».
Ранее Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наёмников.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает крушение вертолёта возле детского сада в Броварах «ужасной трагедией».
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