Донецк, 18 января, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Из Соледара были эвакуированы около 500 человек. Об этом 18 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

МЧС России/ТАСС Эвакуированные жители Соледара

По его словам, часть из них разместили на территории республики, включая город Шахтерск, а также в других регионах России.

Глава региона также высказался об итогах битвы за Соледар. По его словам, точные потери ВСУ неизвестны, однако они исчисляются «тысячами».

Ранее Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наёмников.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает крушение вертолёта возле детского сада в Броварах «ужасной трагедией».

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