Москва, 18 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Не следует верить жалобам американцев на то, что им не хватает сотрудников в посольстве в Москве для выдачи виз. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Американцы здесь имеют серьёзную фору. И когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать — не верьте», — сказал Лавров.

По его словам, у России в дипведомствах в США меньше на 140 человек, но выдача виз не прекращалась. И при этом никого из американских граждан не отправляли получать визу на Кубу, в Венесуэлу или Никарагуа.

«Могли бы, но мы просто не мелочные, стараемся быть серьёзными», — добавил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американский посол в России Линн Трейси намерена работать над увеличением численности персонала диппредставительства.