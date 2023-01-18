Москва, 18 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Создание полицейского нацистского государства на Украине идет полным ходом и близко к завершению, заявил 18 января на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Этот процесс идет с благословения Запада, подчеркнул он.

Запад с 2004 года навязывал киевским политикам такую картину мира, в которой надо было выбирать, «с Россией они или с Западом», отметил министр.

Тех, кто делал неправильный, с точки зрения Запада, выбор, исключали из политической жизни, причем с каждым годом всё более грубыми методами, подчеркнул Лавров.

Как сообщалось ранее, в ходе своей пресс-конференции министр также отметил, что киевские политики не принимают никаких решений, и если Россия и может с кем-то договариваться, то только с Западом.