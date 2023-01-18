Бровары, Украина, 18 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает крушение вертолёта возле детского сада в Броварах «ужасной трагедией».

President Of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Зеленский

«Сегодня (18 января. — Прим. ИА REGNUM) в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолёт ГСЧС, на месте падения возник пожар», — написал он в своём телеграм-канале.

В заявлении Зеленского говорится о 15 погибших и 25 раненых, в том числе 10 детях. Точное число жертв авиакатастрофы устанавливается.

Также глава Украины подтвердил гибель министра внутренних дел страны Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, госсекретаря МВД Юрия Лубковича, их помощников и экипажа вертолёта.

Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с национальной полицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о гибели 18 человек и 26 пострадавших.

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