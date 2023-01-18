Донецк, 18 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы России перерезали основные артерии снабжения киевских боевиков в Артемовске, в настоящее время идет блокировка оставшихся. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

chechnya.gov.ru Апти Алаудинов

Он сообщил, что подразделения Вооруженных сил России и бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас блокируют Артемовск, который имеет важное значение в обеспечении киевских боевиков в Донбассе.

Алаудинов уточнил, город сейчас обжат с правой стороны, бойцы перерезали основные артерии обеспечения киевских боевиков жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами.

«Думаю, что в ближайшие дни по итогам работы, которую они ведут для того, чтобы до конца заблокировать оставшуюся артерию, будет очень серьезный результат у нас в этом направлении», — заявил он.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что сейчас по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, при этом инициатива полностью находится на стороне российских войск, каждый день Вооруженные силы России уничтожают противника, который несет очень большие потери.

«Противник из последних сил пытается что-то сделать, чтобы оправдать доверие своих западных хозяев», — отметил он.

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