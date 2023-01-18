Москва, 18 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. На купянском и краснолиманском направлениях российские военные пресекли попытки наступления ВСУ. Об этом 18 января сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Разрушенная техника ВСУ

На купянском направлении украинская армия пыталась наступать на направлениях Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, лишившись в результате 60 своих боевиков.

Также сообщается об уничтожении бронетранспортера, двух пикапов, двух автомобилей и одной американской артиллерийской системы М777.

На краснолиманском направлении ВСУ пытались прорваться в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества: в итоге свыше 90 боевиков уничтожены.

За сутки на данном направлении также уничтожена боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили под Краматорском склад боеприпасов ВСУ к HIMARS и «Град».

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