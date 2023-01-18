Глава МИД Лавров: прежних отношений у России и Запада больше не будет
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прежних отношений у России и Запада больше не будет
Москва, 18 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Прежних отношений у России и стран Запад больше не будет, заявил 18 января на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются и на Западе — в частности, с таким высказыванием выступал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Россия, в свою очередь, больше не позволит Западу врать при подписании международных договоров с нежеланием выполнять их в дальнейшем.
В ходе своей пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия будет развивать с дружественными ей странами такие формы взаимодействия, на которые не сможет повлиять Запад.
Что касается европейских стран, то отношения с ними будут во многом зависеть от того, какие выводы сделают их руководители, добавил министр.