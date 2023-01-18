Москва, 18 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили под Краматорском склад боеприпасов ВСУ к HIMARS и «Град», сообщили 18 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а средства ПВО России за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», сбили ракеты «Точка-У» и HARM.

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