SHAMAN направит деньги от своего концерта пострадавшим в «Крокусе»
Москва, 27 марта, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что все собранные средства от его концерта в Ессентуках он отдаст семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«В Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокусе», — написал SHAMAN в своём Telegram-канале и опубликовал видео с концерта.
Как сообщало ИА Регнум, SHAMAN выпустил песню «Реквием 22.03.24» в память о погибших в «Крокусе». Премьера состоялась в день общенационального траура.
Также певец заявил о готовности оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте.
МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В списке 120 человек. Их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет дополняться.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что ранения и травмы получили 182 человека.