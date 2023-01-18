Москва, 27 марта, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что все собранные средства от его концерта в Ессентуках он отдаст семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«В Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокусе», — написал SHAMAN в своём Telegram-канале и опубликовал видео с концерта.

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Как сообщало ИА Регнум, SHAMAN выпустил песню «Реквием 22.03.24» в память о погибших в «Крокусе». Премьера состоялась в день общенационального траура.

Также певец заявил о готовности оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте.

МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В списке 120 человек. Их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет дополняться.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что ранения и травмы получили 182 человека.