Москва, 18 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. 16-летняя ученица 11-го класса московской школы испугалась, что с ее счета могут украсть все деньги, которые она получила от мэра Москвы за участие во Всероссийской олимпиаде. Именно поэтому девочка четко следовала указаниям телефонных мошенников, которые представились ей сотрудниками полиции. Об этом 18 января сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

«Несколько дней назад на телефон ученицы одной из московских школ позвонил неизвестный и представился капитаном полиции. Он сказал, что со счета школьницы кто-то пытается украсть 100 тысяч рублей. Потом злоумышленник передал трубку якобы сотруднику службы безопасности банка, который и курировал дальнейшие действия потерпевшей», — отметил источник ИА REGNUM.

Неустановленные лица попросили школьницу перевести все ее деньги на указанные ими счета, по их словам, это «поможет сохранить ее сбережения», а также «поможет следствию вычислить преступников». В итоге девочка перевела мошенникам сначала 100 тысяч рублей, а потом — еще 350 тысяч рублей, которые она получила за участие в финальном этапе Всероссийской школьной олимпиады от мэра Москвы Собянина.

На данный момент полиции удалось добиться ареста счетов, на которые школьница перевела деньги. Следствие устанавливает личности причастных к преступлению.