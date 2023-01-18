В Киеве назвали предварительную причину крушения вертолёта в Броварах
СМИ: предварительной причиной крушения вертолёта в Броварах является ошибка пилота
Киев, 18 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Ошибка пилота является предварительной причиной крушения вертолёта в Броварах Киевской области. Об этом 18 января сообщает издание «Украинские новости».
Иван Шилов ИА REGNUM
Украина
«Предварительная причина крушения вертолёта в Броварах — ошибка пилота», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время авиакатастрофы был туман, а вертолёт задел крышу детсада.
Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолёта погибли 18 человек, среди которых глава МВД киевского режима Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль поручил создать группу по расследованию обстоятельств крушения вертолёта.