Москва, 18 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о том, какие слова, по его мнению, были самыми важными, трагичными и обнадеживающими в 2022 году.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей Лавров

И самым важным, и самым трагичным можно считать слово «война», считает министр. Россия отвечает на развязанную против нее Западом гибридную войну, отметил он.

Самое обнадеживающее слово — победа, добавил Лавров. Противник России, Запад, не хочет переговоров, намерен затягивать войну как можно дольше, поэтому война закончится победой, отметил министр.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции глава МИД также заявил, что отношения России и Запада уже не будут прежними, но какими они будут в дальнейшем, пока не ясно.