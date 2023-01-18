Донецк, 18 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населённый пункт Соль в ДНР, сообщили 18 января в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Также в сводке отмечается, что за сутки на донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Еще одним достижением на южнодонецком направлении стало уничтожение истребителями ВКС России самолета Су-25 воздушных сил Украины: он был сбит в районе Яблоновки ДНР.

На купянском направлении удалось ликвидировать свыше 60 украинских военнослужащих. Общие потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 90 украинских военнослужащих.

Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68, отметили в Минобороны.

Всего за сутки российскими военными нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная спецоперация на Украине продолжается. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре.

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