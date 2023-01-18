Москва, 18 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «трибуналы» нужны Украине и её покровителям только для «сотрясения воздуха». Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил 18 января в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Обсуждают фантасмагорические идеи о создании «трибунала», какого-то механизма по репатриациям с Российской Федерацией. Пусть. Как говорится, «чем бы дитя не тешилось», — сказал он.

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По мнению Лаврова, эти «трибуналы» нужны Киеву и его покровителям как трибуны.

«Им нужны трибуны, откуда они сотрясают воздух», — подытожил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальной полиции Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах 18 января погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

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