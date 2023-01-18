Москва, 18 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Российские военные

«Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населённый пункт Соль в ДНР», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в направлении города Артёмовска и железнодорожной станции Соль в ДНР российские военные успешно развивают наступление.

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