Белгород, 18 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил 18 января глава региона Вячеслав Гладков.

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«Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В настоящее время оперативные службы обследуют территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января снаряд был сбит в Белогородской области системой противовоздушной обороны.

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