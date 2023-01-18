Бровары, Украина, 18 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Вертолёт с руководством МВД Украины, упавший в Броварах, загорелся ещё в воздухе, пилот мог готовиться к аварийной посадке. Об этом сообщают очевидцы, их слова подтверждают видеокадры.

Цитата из видео с канала Грошi Падение вертолета в Броварах.

Слова местных жителей приводят украинские телеграм-каналы. Видеозаписи с летящим вертолётом также появились в Сети, в кадре можно заметить дым, идущий от машины.

«Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное», — слова жительницы города приводит один из телеграм-каналов.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие рассматривает все возможные версии крушения вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Власти страны сообщают о 18 погибших и 29 раненых.

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