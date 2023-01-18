Владивосток, 18 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Экс-мэра города Владивостока Олега Гуменюка признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Об этом 18 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Vlc.ru Олег Гуменюк

В суде было установлено, что, когда подсудимый занимал должность руководителя государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края», он получал незаконное вознаграждение от своего приятеля, который управлял строительными коммерческими фирмами.

Уточняется, что обвиняемый получил взятки как в виде денег, так и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну фирме услуг имущественного характера на общую сумму более 6,9 млн рублей.

«Взятки передавались за совершение в пользу представляемых знакомым организаций действий, обеспечивающих со стороны фигуранта беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы организаций на электронных аукционах», — говорится в сообщении.

В материалах дела также указано, что с декабря 2018 по февраль 2021 года подсудимый, занимая должность главы города Владивостока, получал незаконное вознаграждение от этого же приятеля, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь».

Уточняется, что это вознаграждение передавалось за попустительство и общее покровительство в ходе оказания похоронных услуг.

Отмечается, что всего подсудимый получил свыше 31,2 млн рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штрафа в размере 150 млн рублей. Подсудимый был лишен права занимать должности, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций представителя власти и местного самоуправления, а также в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 12 лет.