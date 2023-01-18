Москва, 18 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Встреча главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году состоялась по просьбе президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась», — сказал он.

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Министр подчеркнул, что встреча была достаточно серьезной и полезной.

Ранее Лавров сообщил, что представители западных стран иногда предлагают по неофициальным каналам провести обсуждение актуальных вопросов на нейтральной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 18 января приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

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