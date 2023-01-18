Москва, 18 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Встреча главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в 2022 году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к президенту РФ Владимиру Путину, заявил 18 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарышкин и Бернс проводили переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года. Они состоялись по инициативе Вашингтона. Тематика встречи официально не разглашалась.

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