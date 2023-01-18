Киев, 18 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Все возможные версии крушения вертолёта в городе Бровары Киевской области рассматриваются в настоящее время, сообщил 18 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин в своём телеграм-канале.

EPA/VADYM SARAKHAN/ТАСС Андрей Костин

Вертолёт, в котором находились руководители МВД страны, упал в городской застройке, возле жилого дома и детского сада. Погибли 17 человек, в том числе трое детей. Ещё 29 человек ранены, 15 из них — дети.

«На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолёта. Досудебное расследование поручено следователям СБУ», — написал Костин.

Генпрокурор отметил, что на месте катастрофы проводятся неотложные следственные действия. Дело находится под его личным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего в Броварах вертолёта находились глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович, их помощники и экипаж. Все они погибли.

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