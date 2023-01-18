Москва, 18 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность гражданам при желании получать от налоговых органов уведомления и требования об уплате налогов в электронном виде через свой личный кабинет на портале «Госуслуги» без направления таких документов бумажным письмом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

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«Портал «Госуслуги» для всех для нас понятен, он содержит достаточно широкий спектр услуг, которым мы пользуемся в обычной жизни. У законопроекта есть еще вторая цель. Он нацелен на то, чтобы сократить расходы на отправку почтовых отправлений», — сказала в ходе заседания первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»).

По ее словам, часть расходов, которую налоговые органы тратят на почтовые отправления, неэффективна.

«Те, кто не открыл личный кабинет, получают налоговое уведомление и требование по почте. При этом многие не находятся по месту регистрации, либо не ходят на почту за налоговыми уведомлениями, не платят налоги, и налоговый орган вынужден повторно уже направлять требование в бумажном виде и тратить на это деньги», — добавила она.