Бровары, Украина, 18 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В национальной полиции Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах 18 января погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Цитата из видео с канала FREEDOM Падение вертолета в Броварах.

По состоянию на 11:30 мск количество погибших в результате падения вертолёта рядом с детским садом выросло до 18 человек, из них трое детей. Пострадавшими числятся 26 человек, в том числе 12 детей, написал в своём телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он отметил, что на месте трагедии продолжается спасательная операция, идёт разбор завалов. Дети из дошкольного учреждения находятся в другом заведении. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, крушение вертолёт потерпел утром 18 января. Среди возможных причин авиакатастрофы рассматривают неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Премьер киевского режима Денис Шмыгаль поручил создать группу по расследованию инцидента.

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