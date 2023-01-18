Госдума ужесточит наказание за нарушения безопасности на объектах ТЭК
Законопроект о новых штрафах за нарушения безопасности на объектах ТЭК внесен в Госдуму
Москва, 18 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение штрафов за нарушения правил безопасности на предприятиях топливно-энергетической инфраструктуры, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.
Сложилась ситуация, при которой субъектам ТЭК выгоднее оплачивать административные штрафы, чем финансировать мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности таких объектов, отметили авторы.
Предлагается дифференцировать санкции для граждан, должностных лиц и юридических лиц — владельцев объектов ТЭК, нарушающих требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК средней и высокой категории опасности.
Максимальное наказание для граждан предполагается в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или повлечет дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.