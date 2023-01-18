Москва, 18 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение штрафов за нарушения правил безопасности на предприятиях топливно-энергетической инфраструктуры, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Сложилась ситуация, при которой субъектам ТЭК выгоднее оплачивать административные штрафы, чем финансировать мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности таких объектов, отметили авторы.

Предлагается дифференцировать санкции для граждан, должностных лиц и юридических лиц — владельцев объектов ТЭК, нарушающих требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК средней и высокой категории опасности.

Максимальное наказание для граждан предполагается в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или повлечет дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.