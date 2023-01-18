Краснодар, 18 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В 2022 году экспорт муки из Краснодарского края увеличился в два раза. Об этом 18 января сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

По его словам, которые приводятся на официальном сайте администрации региона, по итогам прошлого года Краснодарский край экспортировал 56 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. В стоимостном выражении поставки оцениваются в $22,4 млн.

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Дерека отметил, что основными странами-покупателями являются Афганистан, Грузия, Израиль, ОАЭ, Туркмения, Турция и Узбекистан.

Известно, что в текущем году регион намерен наращивать мощности производства, а также осуществлять поставки в Китай, на Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, вывоз пшеницы и других зерновых с территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет ограничен.

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