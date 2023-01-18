В Краснодарском крае сообщили о двукратном увеличении экспорта муки
В Краснодарском крае в 2022 году экспорт муки вырос в два раза
Краснодар, 18 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В 2022 году экспорт муки из Краснодарского края увеличился в два раза. Об этом 18 января сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
По его словам, которые приводятся на официальном сайте администрации региона, по итогам прошлого года Краснодарский край экспортировал 56 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. В стоимостном выражении поставки оцениваются в $22,4 млн.
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Дерека отметил, что основными странами-покупателями являются Афганистан, Грузия, Израиль, ОАЭ, Туркмения, Турция и Узбекистан.
Известно, что в текущем году регион намерен наращивать мощности производства, а также осуществлять поставки в Китай, на Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии и Африки.
Как сообщало ИА REGNUM, вывоз пшеницы и других зерновых с территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет ограничен.
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