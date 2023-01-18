Тверь, 18 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Ещё пять общеобразовательных организаций Тверской области станут участниками регионального проекта по модернизации школ в 2023 году. В зданиях будут проведены работы капитального характера. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресмс-служба правительства Тверской области 15 тверских школ модернизируют по региональной программе в этом году

Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению главы региона. «Работа по обновлению школ проводится в соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — отметил Игорь Руденя. — Глава государства подчеркнул, что развитие школ — это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы — одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в рамках реализации регионального проекта в текущем году дополнительно ремонты будут проведены в Андреапольской СОШ №3, Зареченской ООШ Калязинского района, СОШ посёлка Изоплит Конаковского района, Пеновской СОШ им. Е. И. Чайкиной, Фировской СОШ. В учреждениях образования отремонтируют кровли, фасады, системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, выполнят другие виды работ.

Глава региона поручил уделить особое внимание качеству материалов, контролю хода ремонтов. Еще 10 школ — участников программы модернизации были определены в прошлому году. Работы уже ведутся в школе №15 г. Твери, Тверской школе-интернате №1, Горютинской школе Калининского района, средней общеобразовательной школе в пос. Радченко Конаковского района и в основном здании Лихославльской СОШ №2. Также в региональную программу по модернизации образовательных организаций на 2023 год включены Медновская СОШ Калининского района, Мошковская СОШ Торжокского района, здания начальной и основной школы СОШ №17 города Твери, здание начальной школы Лихославльской СОШ №2.

В 2022 году ремонтные работы по данной программе проведены в Борковской СОШ в Бежецком районе, Малышевской СОШ в Максатихинском районе и школе № 55 в городе Бологое. Учреждения оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности зданий и прилегающих территорий.