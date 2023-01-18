Киев, 18 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по расследованию обстоятельств крушения вертолёта в Броварах. Об этом 18 января он написал в Telegram-канале.

Pavlo Gonchar/Global Look Press/Keystone Press Agency Денис Шмыгаль

«Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии», — написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18.