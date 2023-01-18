Берлин, 18 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Украинские беженцы в Германии регулярно подвергаются нападкам со стороны местных сторонников российской спецоперации. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на данные МВД.

Michaela Rihova Беженцы

Беженцев не только атакуют вербально — зафиксированы и случаи насилия. Всего в период с апреля по июнь 2022 года в стране зарегистрировано 38 политически мотивированных преступлений, связанных с конфликтом на Украине.

Так, полиция Бранденбурга фиксировала десятки случаев использования запрещённой символики, к которой в Германии относится и буква «Z». В городе на несогласованных демонстрациях использовались российские флаги.

Были и более серьёзные случаи. В апреле жительница Бескова открутила гайки крепления колёс на автомобиле, принадлежащем женщине с Украины. В Котбусе сторонница российской СВО оскорбила беженку, в Форсте выходцев с Украины оскорбил 29-летний ливанец.

68-летняя жительница Лихена подстрекала к ненависти и насилию против беженцев в своих публикациях в Сети. В мае в Потсдаме правонарушители выкрикивали лозунги в поддержку спецоперации возле здания, где жили украинцы.

Читайте также: В Румынии задумались о сокращении финансовой поддержки беженцев с Украины