Киев, 18 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. До 18 человек выросло число погибших при крушении вертолёта в Броварах Киевской области, среди них трое детей. Об этом 18 января сообщает киевское издание «Зеркало недели» со ссылкой на МВД.

Цитата из видео с канала: FRЕЕДOM Падение вертолета в Броварах.

«Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших — трое детей. Кроме того, пострадали 26 человек, включая 12 детей.

Ранее сообщалось, что при авиакатастрофе погибли глава МВД киевского режима Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МВД Украины назвали возможные причины падения вертолета в Броварах.