Москва, 18 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российское подразделение покинувшего Россию производителя бытовой электроники из Швеции Electrolux весной намерено запустить собственный бренд бытовой техники Vard. Об этом 18 января сообщает сетевое издание «Коммерсантъ».

Dennis Ylikangas. Global Look Press via ZUMA Press Electrolux

По его данным, специалисты бывшего сервисного центра Electrolux сейчас заняты разработкой линейки техники, она будет ориентирована на средний ценовой сегмент, при этом позже планируется выпускать товары премиум-класса. По мнению специалистов, новый бренд сможет занять заметную долю рынка.

Сотрудники издания нашли в базе «СПАРК» зарегистрированный на ООО «Е. Кампани» товарный знак Vard. Отметается, что ранее это общество принадлежало шведскому Electrolux, который после начала СВО продал свой российский бизнес. Уточняется, что с сентября 2022 года владельцем ООО «Е. Кампани» является Павел Потапов, генеральный директор — Алексей Беляков.

Как сообщил Беляков изданию, компания намерена представить весь ряд крупной бытовой техники, кроме этого планируется разработать и линейку малой бытовой техники.