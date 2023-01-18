Москва, 18 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Представители западных стран иногда предлагают по неофициальным каналам провести обсуждение актуальных вопросов на нейтральной территории. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей Лавров

«Ко мне иногда обращаются по абсолютно неофициальным каналам, робко некоторые из представителей политологической мысли Запада и спрашивают, нельзя ли какой-то организовать семинар где-нибудь на нейтральной территории, чтобы «ваши и наши приехали»», — сказал он.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщал, что на конференцию европейских государств, которую предложил созвать президент Франции Эммануэль Макрон, ее организаторы хотели бы пригласить и некоторые регионы России, которые, по их мнению, стремятся сохранить взаимодействие с Западом.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции Соединенных Штатов рассматривало возможность привлечения ФБР к наблюдению за процессом поиска секретных документов во владениях главы Белого дома Джо Байдена, но отказалось от этой идеи.

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