Москва, 18 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Военные действия на территории Украины «когда-то закончатся», и Россия отстоит свою правду, заявил 18 января на пресс-конференции в Москве глава МИД Сергей Лавров.

Сергей Лавров, видеоконференция по итогам 2022 года. Цитата из видео с сайта mid.ru

Что касается дальнейших взаимоотношений с европейскими странами, то Лавров, по его словам, «пока не представляет, как жить дальше».

Всё будет зависеть от того, какие выводы к тому времени сделают сами европейские страны, отметил министр.

Как сообщалось ранее, Лавров 18 января заявил, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины с целью «окончательного решения русского вопроса».

Так или иначе отношения России и Запада изменятся, возвращения к прежней ситуации не будет, отметил также министр. Россия больше не позволит Западу обманывать себя, подчеркнул он.