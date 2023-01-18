Москва, 18 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Способность Грузии противостоять давлению западных стран вызывает уважение, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что Грузия испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против Москвы.

«То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что они будут руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский временный поверенный в делах в Грузии Андрей Касьянов заявил, что грузинские власти отказались вернуть Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Тбилиси украинской стороной в 2008 году.

Депутат грузинского парламента из движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили подчеркнул, что требование Киева к Тбилиси отправить на Украину комплексы «Бук» и «Джавелин» подтвердило, что есть силы, которые планируют столкнуть Грузию с Россией.

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