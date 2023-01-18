Москва, 18 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на социальную поддержку семей участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Государственная дума

Законопроектом предлагается внести изменение в подпункт 4 пункта 2 статьи 21 федерального закона «О ветеранах», которое предусматривает исключение из числа условий для предоставления мер социальной поддержки супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, условие о проживании указанного лица одиноко или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения указанного возраста, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных организациях по очной форме обучения.

«На практике мы выявили ситуации, в которых вдовы ветеранов боевых действий проживают, к примеру, с родителями, не имеют своего жилья и детей. В этой связи они, к сожалению, по действующим правилам не получают соответствующего статуса и соответствующих мер социального обеспечения и защиты. Наш законопроект эту коллизию корректирует, исключает и, в случае его принятия, все вдовы ветеранов боевых действий будут получать должные меры социальной поддержки», — отметил глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин («Единая Россия»).

Основанием для назначения мер социальной поддержки станет только то, что супруга является вдовой ветерана боевых действий, привел пример глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По данным ПФР по состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей выплат составляет 174 152 человека, из них 151 187 человек — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Годовой размер выплаты на одного получателя выплаты в 2023 году составит 26 453,71 рубля. «Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.