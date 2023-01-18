Симферополь, 18 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Крыму в 2023 года начнёт работать Сбербанк. Планируется, что его первые офисы откроются до июля, а до конца года банкоматы заработают по всей территории региона, сообщил 18 января глава республики Сергей Аксёнов.

glava. rk. gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Он отметил, что за прошедшие годы на полуострове было многое сделано для развития банковского сектора в условиях санкций.

Приход Сбербанка на полуостров повысит доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, окажет позитивное влияние на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы, считает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об открытии первых офисов Сбербанка в городе в ближайшее время. В настоящее время идёт подбор места, где разместится офис компании.