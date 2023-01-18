Аксёнов: приход Сбербанка в Крым улучшит инвестклимат
Аксёнов: приход Сбербанка в Крым улучшит инвестклимат и качество услуг для населения
Симферополь, 18 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Крыму в 2023 года начнёт работать Сбербанк. Планируется, что его первые офисы откроются до июля, а до конца года банкоматы заработают по всей территории региона, сообщил 18 января глава республики Сергей Аксёнов.
Он отметил, что за прошедшие годы на полуострове было многое сделано для развития банковского сектора в условиях санкций.
Приход Сбербанка на полуостров повысит доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, окажет позитивное влияние на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы, считает Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об открытии первых офисов Сбербанка в городе в ближайшее время. В настоящее время идёт подбор места, где разместится офис компании.