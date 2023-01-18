Москва, 18 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. На территории Украины не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу для России. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Mid.ru Сергей Лавров

«На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Российской Федерацией, само собой, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул недопустимость притеснения русскоговорящих, напомнив о том, что конституция Украины гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария весной 2022 года тайно поставляла киевскому режиму боеприпасы, обеспечив до трети потребностей ВСУ.

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