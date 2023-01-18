* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ивано-Франковск, Украина, 18 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Умер бывший сотник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), палач Мирослав Симчич. Об этом 18 января сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram-канале.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

За свои преступления Симчич был награждён киевским режимом. Ему было присвоено звание «героя Украины».

В октябре 1944 года отряд Симчича напал на село Троица, где каратели убили более 80 жителей, в том числе детей, женщин, стариков.

За военные преступления и убийства мирных людей Симчич был осуждён, но на Украине его наградили орденом «Свободы» и «За заслуги».