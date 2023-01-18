На Украине умер палач УПА* времён Великой Отечественной войны
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
На Украине умер награждённый Киевом палач времён Великой Отечественной войны
Ивано-Франковск, Украина, 18 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Умер бывший сотник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), палач Мирослав Симчич. Об этом 18 января сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram-канале.
Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
За свои преступления Симчич был награждён киевским режимом. Ему было присвоено звание «героя Украины».
В октябре 1944 года отряд Симчича напал на село Троица, где каратели убили более 80 жителей, в том числе детей, женщин, стариков.
За военные преступления и убийства мирных людей Симчич был осуждён, но на Украине его наградили орденом «Свободы» и «За заслуги».