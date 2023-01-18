Москва, 18 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым с 1 марта 2023 года будут увеличены акцизы на сигареты и жидкости для вейпов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Напомним, сейчас акциз установлен на уровне 2552 рублей за одну тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за тысячу штук. С 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно он будет увеличен до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

Акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, с 1 марта вырастет до 8669 рублей за 1 кг. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина будет увеличен с 18 рублей до 20 рублей за 1 мл.

В ходе заседания депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что члены фракции поддерживают увеличение акцизов, но продолжат настаивать на полном запрете вейпов в России.