Москва, 18 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Предметно обсудить вопрос запрета продажи вейпов, прежде всего, несовершеннолетним, предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

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«О возможности запретов вейпов. Давайте этот вопрос обсуждать», — сказал Володин.

В дискуссии должны принять участие комитеты Госдумы по охране здоровья, по просвещению и комитет по делам молодежи. Вопрос будет координировать вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы. Об этом говорили коллеги из ЛДПР», — сказал также Володин.