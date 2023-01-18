Москва, 18 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. России нет необходимости проявлять инициативу на тех направлениях, которые западные страны сами закрыли, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я думаю, в принципе, на данном этапе нам нет нужды какие-то инициативы проявлять на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе закрыл взаимодействие с Советом Европы, которым так все гордились», — сказал Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия обязательно отстоит свою правду, кризис на Украине закончится, а дальнейшее будет зависеть от выводов, сделанных Европой.

Он отметил, что цели специальной военной операции не выдуманы и «не взяты с потолка». Их определяют законные интересы безопасности России.