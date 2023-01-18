Бровары, Украина, 18 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Упавший 18 января в Броварах Киевской области Украины вертолёт МВД стал поводом для многочисленных публикаций с версиями причин произошедшей трагедии. Не исключено, что речь идет о мести Зеленского неугодному окружению.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение вертолета МЧС Украины в Броварах

«О целях этого полёта мы поговорим позже. Министр внутренних дел отправлялся (Монастырский и его первый заместитель погибли — прим. ИА REGNUM) на вертолете в одну из горячих точек», — отреагировали украинские власти.

Напомним, за период с 2018 по 2020 год Украина получила пять вертолётов H225 Super Puma, один из которых и упал у здания броварского детского сада. Число погибших достигло 18 человек, и еще как минимум 29 пострадали, из них 15 — дети (вертолет упал у двухэтажного здания детского сада).

Подобное событие вызывает ряд вопросов. Во-первых, причины такого крушения. Чтобы приземлить вертолёт, что называется, носом о землю, требуется или внешнее воздействие, или же ошибка экипажа.

commons.wikimedia Вертолет Eurocopter EC225 Super Puma

«Новости, которые приходят с Украины, могут прийти только с Украины. Вертолёт с высшим руководством МВД падает на детский сад. Погибает министр, его зам и дети. Опять дети. Такое чувство, будто над Украиной расползается проклятие», — заметила в своем телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова.

«Как показывают недавние события (ракета, упавшая на жилой дом в Днепропетровске — прим. ИА REGNUM), мастерство украинских пилотов может тягаться разве что с филигранной работой таких же украинских зенитчиков — а в совокупности с любовью незалежных «воинов света» ставить своё ПВО прямо в жилых кварталах. Предположения можно строить самые смелые. И ведь это ещё святые «Патриоты» не подвезли! Да и любовь к западной технике не всегда прямо коррелирует с умением ею управлять», — пишет readovkanews.

Вертолёт мог быть сбит зенитной ракетой, предположительно ПЗРК, пишут в СМИ. На борту среди прочих погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. По некоторым данным, министр был человеком Зеленского, должность получил по просьбе группы влиятельных контрабандистов. Он редко пользовался служебным вертолетом, а вот главком ВСУ частенько перемещается по тылам и к линии фронта на подарке Пентагона.

Согласно предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота, сообщают местные СМИ. В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета в Броварах назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Christophe Gateau/dpa/ТАСС Денис Монастырский

Вместе с тем не исключено, что авиакатастрофа может быть казнью по решению самого Зеленского — за переход на сторону американского лобби во главе с Залужным. Источник в СБУ считает, что это сигнал лично Валерию Залужному от офиса президента Украины, что нет неприкасаемых.

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Напомним, на днях о вероятных планах главы киевского режима Владимира Зеленского убить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со ссылкой на неназванный источник сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, убийство хотят представить как российскую операцию.

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Тем временем в соцсетях уже публикуют кадры, предположительно, полета вертолета Super Puma за минуты до катастрофы. Видно, что вертолет летит сверхнизко. По словам жителей Броваров, он сделал три круга, потом начал резко снижаться, ударился и загорелся.

«Вертолет сделал три круга над «Форой», полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся, и всё», — отмечается в интервью с жителем Броваров о последних минутах перед авиакатастрофой.

Телеграм канал Снимок места падения вертолета

«Другой вопрос — реакция на событие. Все мы прекрасно помним, с какой кровожадной, звериной радостью украинская публика радовалась трагедии в российском городе Ейске после случая с падением самолёта Су-34 на жилой дом. В России никому и в голову не придёт заливисто хохотать над гибелью мирных граждан и желать большей крови, а с той стороны — ничего, ещё и лайков соберут, а там, глядишь, и в депутаты можно подаваться. Хочется сказать, что часто кармическое колесо может резким поворотом выбить зубы, и забывать об этом не стоит никогда», — комментирует readovkanews.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в авиакатастрофе в Броварах увеличилось до 29, среди них 15 детей. Расследование авиакатастрофы в Броварах займет минимум несколько недель, о причинах говорить рано, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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